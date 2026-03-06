НБУ відреагував на викрадення українських інкасаторів в Угорщині. Фото:

https://racurs.ua/ua/n212459-nbu-prokomentuvav-vykradennya-inkasatoriv-v-ugorschyni.html

Ракурс

Національний банк України відреагував на захоплення інкасаторських машин «Ощадбанку» в Угорщині.

Наразі невідоме місцезнаходження сімох інкасаторів, мобільний зв’язок з ними відсутній. Дані GPS сигналу свідчать, що автомобілі банку можуть знаходитися у центрі Будапешту. Вантаж, який перевозила інкасація, був оформлений згідно міжнародних правил перевезень та чинних Європейських митних процедур. Про це НБУ 6 березня повідомив у Facebook.

Ми вимагаємо від влади Угорщини негайного звільнення громадян України та офіційного пояснення причин їх затримання, а також надання інформації про місце перебування інкасаторських авто та відповідного вантажу, — заявили в НБУ.

Тим часом «Суспільне» з посиланням на поінформоване джерело пише, що Угорщина заховала викрадені інкасаторські машини «Ощадбанку» на закритій території свого Антитерористичного центру.

Нагадаємо, «Ощадбанк» повідомив, що сімох його інкасаторів затримали в Угорщині. У двох інкасаторських машинах були 40 млн дол., 35 млн євро і 9 кг золота. Авто знаходяться в центрі Будапешта поблизу будівлі однієї з угорських силових структур.

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга назвав дії Угорщини державним тероризмом і рекетом. Україна вже надіслала ноту з вимогою звільнити своїх громадян, а також звернеться до ЄС.

Джерело: «Суспільне»