Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан написав відкритого листа президенту України Володимиру Зеленському.

Глава угорського уряду заявив, що упродовж чотирьох років українська влада начебто не враховувала позицію Угорщини та її громадян щодо війни РФ проти України, намагаючись втягнути країну у конфлікт. За цей час Київ отримував підтримку від Брюсселя та забезпечив підтримку угорської опозиції. Відкритий лист до Зеленського Орбан опублікував у соцмережі Х.

Угорський прем'єр також звинуватив Київ, Брюссель та угорську опозицію у спробах створити в Угорщині прореволюційний уряд, який підтримує Україну. Також він згадав і про заблокований нафтопровід «Дружба», який є критично важливим для енергопостачання Угорщини.

Ваші дії суперечать інтересам нашої країни та ставлять під загрозу безпечне та доступне постачання енергії для угорських сімей, — йдеться у листі.

Орбан закликав Зеленського «негайно відновити роботу нафтопроводу» та «утриматися від подальших атак на енергетичну безпеку Угорщини». І додав, що Будапешт не відповідальний за ситуацію в Україні, не бажає брати участь у війні чи фінансувати її.

Закликаю вас негайно відновити роботу нафтопроводу «Дружба» та утриматися від будь-яких подальших атак на енергетичну безпеку Угорщини, — написав Орбан.

Нагадаємо, угорський прем'єр-міністр Віктор Орбан заявив, що Київ «готує подальші кроки з метою порушення роботи угорської енергосистеми». Саме тому військові Угорщини будуть розміщені поблизу ключових об'єктів критичної інфраструктури. Також біля цих об'єктів мають посилити патрулювання поліції, а в прикордонному регіоні запровадять заборону на польоти БпЛА.