Угорщина може зупинити експорт електроенергії та природного газу до України.

Це може відбутися, якщо Україна не відновить постачання російської нафти трубопроводом «Дружба». Угорський уряд також планує координувати відповідні кроки зі Словаччиною, яка напередодні погрожувала зупинити постачання електрики Україні. Про це 19 лютого на брифінгу заявив керівник апарату прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана Гергей Гуляш, повідомляє ExPro.

Також посадовець поінформував, що уряд вивільнив стратегічні резерви нафти після того, як державна компанія MOL звернулася з відповідним проханням.

Напередодні Угорщина оголосила про зупинку постачання дизельного палива Україні. Директор ТОВ «Консалтингова група А-95» Сергій Куюн припустив, що це не вплине на ціни на українських АЗС, бо обсяги цих постачань становлять до 10% всього ринку.

Експерт зауважив, що ціни на пальне в Україні, як і раніше, залежатимуть від світової кон’юнктури та валютного курсу, а не від дій Угорщини.

Нагадаємо, в Європейській комісії заявили, що Угорщині дозволили імпортувати нафту з Російської Федерації нафтопроводом з Хорватії, куди її доставлятимуть морем. Це виняткова ситуація, бо нафтогін «Дружба» вийшов з ладу через причини, незалежні від держави, яка не має виходу до моря, тобто Угорщини.

