Ціна на газ збережеться фіксованою на цю зиму — Зеленський
Ціна на газ для побутових споживачів збережеться фіксованою на цю зиму.
Про це сьогодні, 7 жовтня, у своєму вечірньому відеозверненні повідомив президент України Володимир Зеленський.
Підвищень ціни газу не буде, — наголосив Зеленський.
Також треба вже зараз опрацьовувати повністю, як наступного року зростуть зарплати вчителів, інші соціальні рішення — те, що вже ухвалено, повинно бути враховане в державному бюджеті та в конкретній діяльності уряду. Ресурси для цього є, — додав він.
Раніше сьогодні Зеленський також повідомив, що провів нараду з прем'єр-міністром Юлією Свириденко, яка передусім стосувалася відновлення в областях після російських ударів по енергетиці.
Уряд виділив додатково 1,5 мільярда гривень саме прифронтовим регіонам для захисту обʼєктів енергетики. Сформований резерв обладнання для оперативного відновлення енергопостачання, і будемо цей резерв збільшувати, — зазначив він.
За словами Зеленського, було досягнуто домовленості, що найближчим часом уряд ухвалить постанову, яка збереже фіксовану ціну на природний газ для побутових споживачів.
Також уже ухвалене рішення про мораторій на відключення споживачів у прифронтових громадах від енергозабезпечення. Попри всі виклики маємо підтримати громади, яким зараз найскладніше, — розповів він.