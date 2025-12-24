Україна винесе мирну угоду на всеукраїнський референдум. Фото:

https://racurs.ua/ua/n211067-myrnyy-plan-mojut-vynesty-na-vseukrayinskyy-referendum-zelenskyy.html

Ракурс

Україна може провести референдум щодо мирної угоди.

«Мирну угоду» з 20 пунктів можуть винести на всеукраїнський референдум та ратифікацію Верховної Ради.

Наразі найскладнішим пунктом є питання територій. РФ прагне, щоб Україна вийшла з Донецької області. А Сполучені Штати пропонують компромісний варіант — створити на Донеччині вільну економічну зону. Про це 24 грудня заявив президент Володимир Зеленський під час спілкування з журналістами.

Тобто якщо про це йдеться, то йдеться про якийсь особливий формат, а отже особливе рішення, а отже це референдум. Тільки референдум може визначити, чи згодні люди на те, щоб був такий шлях, якщо пропозиція для України саме така — або це, або війна, — зазначив він.

За словами глави держави, сьогодні очікується відповідь від Росії щодо цього плану, після того, як з нею поговорить американська сторона.

Нагадаємо, 24 грудня президент Володимир Зеленський вперше озвучив усі 20 пунктів мирного плану. У ньому йдеться, зокрема, про підтвердження суверенітету України й міцні гарантії безпеки.

Також у пунктах значиться, що РФ закріпить політику ненападу щодо Європи та України у всіх необхідних законах та усіх необхідних документах про ратифікацію. А чисельність ЗСУ залишатиметься на рівні 800 тис. у мирний час.