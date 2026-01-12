Законопроекти про продовження воєнного стану та мобілізації вніс до Ради Зеленський

Володимир Зеленський, фото: Офіс президента

Володимир Зеленський, президент України, вніс до Верховної Ради законопроекти № 14366 та № 14367 про продовження строку дії воєнного стану та загальної мобілізації з 3 лютого ще на 90 днів, тобто до 4 травня 2026 року.

Законопроекти пропонують затвердити відповідні президентські укази. Про ці свідчать дані на сайті Ради.

За словами народного депутата Ярослава Железняка, ухвалення обох законопроектів очікується цього тижня.