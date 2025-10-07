В Україні наразі зарано говорити про тривалі відключення світла, фото:

https://racurs.ua/ua/n209535-govoryty-pro-mojlyvist-tryvalyh-vidkluchen-svitla-chy-gazu-poky-zarano-minenergo.html

Ракурс

Сценарії проходження опалювального сезону розроблені з урахуванням всіх викликів, але говорити про можливість тривалих відключень світла та газу для споживачів поки зарано.

Про це сьогодні, 7 жовтня, під час брифінгу у Києві заявила міністр енергетики Світлана Гринчук, повідомляє агентство «Інтерфакс-Україна».

Говорити про те, що у нас будуть довготривалі відключення світла, зарано. Ми тримаємо ситуацію під контролем і намагаємося робити все необхідне, щоб цього уникнути, — наголосила вона.

Водночас міністр зазначила, що є досвід попередніх років, коли ситуація могла змінюватися щодня.

Тому готові до різних, в тому числі найгірших варіантів, але дуже сподіваємося, що спільними зусиллями нам вдасться зберегти стабільність енергосистеми і обійтися без довготривалих відключень, — додала вона.

Я не буду, як більшість експертів перед зимою, прогнозувати, що у нас буде по 10−12−20 годин без світла. Ми це чуємо постійно, — наголосила Гринчук.

За її словами, все залежить насамперед від результатів атак РФ, а також від швидкості відновлення.

Щодо можливих відключень газу споживачам, Гринчук зазначила, що «розглядаються різні сценарії на різні випадки», однак висловила сподівання, що не доведеться вдаватися до найгірших з них.

Раніше ми графіки відключення газу не застосовували, але використовуючи досвід в електриці, напрацювали їх. Утім, робимо все можливе, щоб не застосовувати такі механізми, — зазначила очільниця Міненерго.

Також Гринчук не стала прогнозувати, коли можуть бути скасовані графіки погодинних відключень у Чернігівській області, запроваджені після ударів рашистів по енергоінфраструктурі.

Сказати точний час, коли все полагодимо, дуже важко, бо ми реально щодня по декілька разів відновлюємо обʼєкти, — зазначила вона. — Але намагаємося, щоб недовго це було. Ми вже вирішили дуже складну ситуацію в деяких містах. Тому хоча графіки і діють, але е/е є в людей.

Джерело: «Інтерфакс-Україна»