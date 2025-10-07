В Україні встановили секретні парки батарей. Фото:

Ракурс

Україна створила секретні парки батарей, щоб запобігти блекаутам під час російських обстрілів.

Ці потужні парки складають з американських батарейних комплексів загальною потужністю 200 мегават, які розміщені в секретних локаціях по всій країні. Вони можуть забезпечити електроенергією близько 600 тис. домівок протягом двох годин. Про це повідомило видання The Wall Street Journal.

Зазначається, що на цю ініціативу було витрачено близько 140 млн дол., і вона стала частиною масштабної модернізації енергомережі України. Ця програма повинна децентралізувати систему та зробити її стійкішою до ракетних і дронових ударів РФ.

За інформацією видання шість таких обʼєктів уже працюють у Києві та Дніпропетровській області. Ці парки автоматично підключаються до мережі у разі відключення теплових електростанцій чи інших джерел.

WSJ пише, що через загрозу обстрілів точне місцезнаходження батарей тримають у таємниці, а для їхнього захисту створили систему прикриття засобами протиповітряної оборони.

Генеральний директор компанії Fluence Джуліан Небреда, що надала акумулятори, заявив, що кожен блок системи є модульним і легко замінюваним, а також оснащений розширеними функціями пожежної безпеки.

Експерти кажуть, що саме такі технології допоможуть Україні пройти чергову зиму війни без масштабних блекаутів.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський, коментуючи удари Росії по енергооб'єктах України, заявив, що наразі складно спрогнозувати ситуацію з електропостачанням у найближчому майбутньому на тлі постійних російських атак. Водночас він порадив українцям готуватися до всього.

Джерело: The Wall Street Journal