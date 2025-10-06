Удар по енергооб’єкту в Чернігові. Фото: «Суспільне»

Президент Володимир Зеленський прокоментував удари Росії по енергооб'єктах України.

Глава держави заявив, що складно спрогнозувати ситуацію з електропостачанням у найближчому майбутньому на тлі постійних російських атак. Українцям зараз потрібно готуватися до всього. Таку заяву Зеленський зробив 6 жовтня на прес-конференції з прем'єр-міністром Нідерландів Діком Схоофом.

Що буде з електрикою? Сьогодні мені складно сказати. Ми будемо готові до всіх викликів у відповідь. Ми щодня працюємо над цим. Будемо захищати, будемо боротися. Росіяни повинні знати, що ми, крок за кроком, будемо збільшувати виробництво всього того, щоб вони теж відчували те, що ми відчуваємо, — наголосив він.

За словами глави держави, загарбники «робитимуть усе», щоб Україна не змогла займатися видобутком газу. І додав, що абсолютно всі об'єкти буде складно захистити.

Президент додав, що поставлено завдання передбачити гроші на імпорт газу, щоб забезпечити потреби громадян. Влада вже розуміє, яка саме сума буде потрібна.

Нагадаємо, 3 жовтня російські загарбники здійснили найбільшу масовану атаку на газовидобувну інфраструктуру України від початку повномасштабної війни — випустили по об'єктах «Нафтогазу» на Харківщині та Полтавщині 35 ракет та 60 дронів. Ця атака була спрямована на зрив опалювального сезону в Україні і не мала жодного воєнного сенсу.