Рашисти здійснили масовану атаку на газовидобувну інфраструктуру України, фото: «Нафтогаз»

Рашисти здійснили найбільшу атаку на газовидобувну інфраструктуру за час війни — Нафтогаз

3 жов 2025, 16:58
Російські загарбники в ніч на сьогодні, 3 жовтня, здійснили найбільшу масовану атаку на газовидобувну інфраструктуру України від початку повномасштабної війни.

Про це повідомила прес-служба «Нафтогазу».

Зазначається, що вночі по об'єктах «Нафтогазу» на Харківщині та Полтавщині росіяни випустили 35 ракет (суттєва кількість з них — балістичні), і 60 дронів.

Частину вдалося збити. На жаль, не всі, — розповіли у «Нафтогазі».

У «Нафтогазі» наголошують, що ця атака росіян спрямована на зрив опалювального сезону в Україні і не мала жодного воєнного сенсу.

Наразі на місці працюють фахівці «Нафтогазу», ДСНС та інші аварійні служби.

Триває ліквідація наслідків удару. Працюємо з партнерами України, щоб реагування на цей удар та його вплив на загальну ситуацію було оперативним та достатнім. Терор ніде не має досягати своєї мети, — зазначив очільник Групи «Нафтогаз» Сергій Корецький.

