Рашисты совершили массированную атаку на газодобывающую инфраструктуру Украины, фото: «Нафтогаз»

https://racurs.ua/n209477-rashisty-sovershili-samuu-bolshuu-ataku-na-gazodobyvauschuu-infrastrukturu-za-vremya-voyny.html

Ракурс

Російські загарбники в ніч на сьогодні, 3 жовтня, здійснили найбільшу масовану атаку на газовидобувну інфраструктуру України від початку повномасштабної війни.

Про це повідомила прес-служба «Нафтогазу».

Зазначається, що вночі по об'єктах «Нафтогазу» на Харківщині та Полтавщині росіяни випустили 35 ракет (суттєва кількість з них — балістичні), і 60 дронів.

Частину вдалося збити. На жаль, не всі, — розповіли у «Нафтогазі».

У «Нафтогазі» наголошують, що ця атака росіян спрямована на зрив опалювального сезону в Україні і не мала жодного воєнного сенсу.

Наразі на місці працюють фахівці «Нафтогазу», ДСНС та інші аварійні служби.