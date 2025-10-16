РФ в шестой раз с начала октября массированно атаковала газовую инфраструктуру Украины

Рашисты совершили очередную массированную атаку по газовой инфраструктуре Украины, фото: «Нафтогаз»

Ракурс

Росія вшосте з початку жовтня масовано атакувала газову інфраструктуру України.

Про це сьогодні, 16 жовтня, повідомила прес-служба НАК «Нафтогаз України».

Цієї ночі ворог знову здійснив масштабну комбіновану атаку на об'єкти Групи Нафтогаз. Десятки ракет (у тому числі балістичних) та сотні дронів-«шахедів» вдарили по цивільних об'єктах, які забезпечують українців газом і теплом, — розповіли у компанії.

Зазначається, що внаслідок російської атаки є постраждалі — четверо поранених.

Є руйнування одразу в кількох областях, частина критичних об'єктів тимчасово зупинена, — зазначили в «Нафтогазі».

Голова правління НАК «Нафтогаз України» Сергій Корецький на своїй Фейсбук-сторінці закликав українців за можливості споживати газ економно.

Такі удари безпосередньо впливають на обсяги власного видобутку газу, які компанія змушена частково компенсувати за рахунок імпорту.