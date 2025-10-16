Новости
Рашисты атаковали объекты газодобычи в Полтавской области, фото: ДТЭК

Из-за российской атаки остановлена ​​работа объектов газодобычи на Полтавщине — ДТЭК

16 окт 2025, 09:47
Рашисти вночі атакували газовидобуток на Полтавщині.

Про це сьогодні, 16 жовтня, вранці у своєму Telegram-каналі повідомила прес-служба ДТЕК

Вночі ворог вчергове атакував енергетичну інфраструктуру ДТЕК Нафтогаз дронами і ракетами. Внаслідок атаки робота об'єктів газовидобутку на Полтавщині була зупинена, — розповіли у компанії.

Вчора, 15 жовтня, прес-служба «Нафтогазу» повідомляла, що рашисти за сім тричі атакували атакували газову інфраструктуру України. Під удар потрапили

газовидобувні обʼєкти на Харківщині, а також критично важливі об'єкти на Сумщині та Чернігівщині.

