Рашисти атакували об’єкти газовидобутку на Полтавщині, фото: ДТЕК

Через російську атаку зупинена робота об'єктів газовидобутку на Полтавщині — ДТЕК

16 жов 2025, 09:47
Рашисти вночі атакували газовидобуток на Полтавщині.

Про це сьогодні, 16 жовтня, вранці у своєму Telegram-каналі повідомила прес-служба ДТЕК

Вночі ворог вчергове атакував енергетичну інфраструктуру ДТЕК Нафтогаз дронами і ракетами. Внаслідок атаки робота об'єктів газовидобутку на Полтавщині була зупинена, — розповіли у компанії.

Вчора, 15 жовтня, прес-служба «Нафтогазу» повідомляла, що рашисти за сім тричі атакували атакували газову інфраструктуру України. Під удар потрапили

газовидобувні обʼєкти на Харківщині, а також критично важливі об'єкти на Сумщині та Чернігівщині.

