Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
Из-за российских обстрелов 6 ноября обесточены восемь шахт ДТЭК, фото:

Российский обстрел обесточил восемь шахт ДТЭК

6 ноя 2025, 19:40
999

Через російський обстріл знеструмлено вісім шахт ДТЕК, під час атаки під землею перебувало 2 тис. 595 працівників.

Про це сьогодні, 6 листопада, повідомила прес-служба ДТЕК.

Триває евакуація шахтарів.

Всіх гірників після підняття на поверхню обстежують медики. Наразі скарг на самопочуття чи погіршення здоров’я немає, — розповіли у ДТЕК.

Зазначається, що ніхто із шахтарів не постраждав.

Народний депутат Михайло Волинець на своїй Фейсбук-сторінці повідомив, що з шахт Дніпропетровщини вже успішно підняли понад 2 тис. гірників.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter



Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров