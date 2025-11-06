Новини
Через російський обстріл 6 листопада знеструмлені вісім шахт ДТЕК

Російський обстріл знеструмив вісім шахт ДТЕК

6 лис 2025, 19:40
Через російський обстріл знеструмлено вісім шахт ДТЕК, під час атаки під землею перебувало 2 тис. 595 працівників.

Про це сьогодні, 6 листопада, повідомила прес-служба ДТЕК.

Триває евакуація шахтарів.

Всіх гірників після підняття на поверхню обстежують медики. Наразі скарг на самопочуття чи погіршення здоров’я немає, — розповіли у ДТЕК.

Зазначається, що ніхто із шахтарів не постраждав.

Народний депутат Михайло Волинець на своїй Фейсбук-сторінці повідомив, що з шахт Дніпропетровщини вже успішно підняли понад 2 тис. гірників.

