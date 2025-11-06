Російський удар знеструмив шахти на Дніпропетровщині — під землею були 2,6 тис. гірників

Рашисти знову знеструмили шахти Дніпропетровщини

На Дніпропетровщині внаслідок чергової російської атаки знеструмлено вісім вугільних шахт.

На момент інциденту під землею перебували 2 тис. 595 гірників. Про це сьогодні, 6 листопада, вдень повідомила прес-служба Міністерства енергетики України.

Зазначається, що рятувальники та персонал шахт оперативно організували виведення людей на поверхню.

За попередньою інформацією, загиблих та постраждалих немає.