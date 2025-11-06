Новини
Рашисти знову знеструмили шахти Дніпропетровщини

Російський удар знеструмив шахти на Дніпропетровщині — під землею були 2,6 тис. гірників

6 лис 2025, 14:55
На Дніпропетровщині внаслідок чергової російської атаки знеструмлено вісім вугільних шахт.

На момент інциденту під землею перебували 2 тис. 595 гірників. Про це сьогодні, 6 листопада, вдень повідомила прес-служба Міністерства енергетики України.

Зазначається, що рятувальники та персонал шахт оперативно організували виведення людей на поверхню.

За попередньою інформацією, загиблих та постраждалих немає.

росія продовжує енергетичний терор. Черговий удар поставив під загрозу життя тисяч гірників. росія продовжує воювати з цивільними. Тактика росіян зрозуміла — залишити українців без світла і тепла взимку, — наголосила міністр енергетики України Світлана Гринчук.

Джерело: Ракурс


