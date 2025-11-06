Окупанти обстріляли залізничну станцію в Дніпропетровській області. Фото: УЗ

Російські загарбники завдали нових ударів по залізничній інфраструктурі України.

Вночі, 6 листопада, ворог атакував залізничну станцію Запоріжжя-Кам'янське на Дніпропетровщині. На щастя, люди вціліли. Зараз тривають роботи, щоб станція могла продовжити роботу. Про це голова правління «Укрзалізниці» Олександр Перцовський повідомив у Facebook.

Люди цілі, решта — вже вичищається, вигрібається, закривається, щоб продовжувати роботу, — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що рух до та з Дніпра забезпечується резервним форматом. А потяги Дніпровського напрямку курсуватимуть із затримкою.

Залізничники поінформували, що низка поїздів східного напрямку прямують зміненими маршрутами й затримками. Йдеться про наступні рейси:

№ 102 Херсон — Гусарівка,

№ 104 Львів — Гусарівка,

№ 712 Київ — Гусарівка,

№ 92 Одеса — Гусарівка.

Також поїзд № 733 Дніпро — Київ рухається з допоміжним локомотивом, орієнтовне відставання від графіка менше години.

Через пошкодження на Донецькому та Запорізькому напрямках до п’яти годин затримуються наступні поїзди:

№ 31/32 Запоріжжя — Перемишль

№ 119/120 Дніпро — Хелм, яким також доправляємо причіпні вагони Павлоград — Київ,

№ 37/38 Запоріжжя — Київ.

Також із запізненням курсуватимуть окремі приміські поїзди на Сумщині, а також з Чернігівщини до Києва.

Крім того, в «Укрзалізниці» поінформували, що за клопотанням Донецької ОВА тимчасово обмежує поїзди Краматорського напрямку до станцій Гусарівка або Барвінкове. Обласна влада зараз організовує автобусні маршрути між Краматорськом-Слов'янськом та тимчасовою кінцевою станцією.

Також тимчасове обмеження стосується також і приміського руху в Донецькій області, зокрема сполучень Бантишеве — Краматорськ та Словʼянськ — Райгородок.

Нагадаємо, 31 жовтня росіяни завдали ударів по залізничній інфраструктурі на Сумщині та Харківщині. У Сумах ворог вдарив по пасажирському депо, яке забезпечує щоденне сполучення із обласним центром та всім регіоном. Внаслідок атаки було пошкоджено та знищено інші господарські приміщення компанії, а також рухомий склад. А в Харківській області атака пошкодила інфраструктуру залізниці в районі Лозової.