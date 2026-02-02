Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
Наслідки атак на Конотоп. Фото: Олексій Кулеба

Армія РФ другий день поспіль атакувала залізничну станцію в Конотопі (ФОТО)

2 лют 2026, 09:26
999

Цивільна залізнична інфраструктура Конотопа на Сумщині зазнала російських ударів.

Окупанти дві доби поспіль атакували залізничну станцію в Конотопі. Серія ударів тривала з вечора суботи та призвела до значних пошкоджень. Постраждали залізничні колії, територія станції, ремонтний цех і адміністративна будівля депо. Також на об'єктах виникли пожежі. Про це віце-прем'єр-міністр з відновлення України — міністр розвитку громад, територій та інфраструктури Олексій Кулеба повідомив у Facebook.

На щастя, обійшлося без жертв, бо на момент атак залізничники перебували в укриттях. До ліквідації пожеж залучили пожежний поїзд.

Наслідки атак на Конотоп. Фото: Олексій Кулеба

Наслідки атак на Конотоп. Фото: Олексій Кулеба

Нагадаємо, вночі 2 лютого російські окупанти завдали масованого удару Черкаській області. Внаслідок влучання ворожих БпЛА-камікадзе типу «Шахед» травми дістали четверо осіб. Також у Черкасах спалахнули пожежі.

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter



Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів