Російські окупанти завдали чергового удару по українській залізниці.
Росіяни завдали удару по залізниці — багато поїздів затримується
Російська армія завдала нових ударів по об'єктах «Укрзалізниці».
Залізничне сполучення з Сумською областю тимчасово здійснюється зміненими маршрутами. Зміни відбулись у зв’язку із загрозою ворожих атак на окремих ділянках колії потяги, що прямують у напрямку Сумщини та з неї. Про це голова ОВА Олег Григоров повідомив у соцмережах.
За його інформацією, рух організовано так, щоб люди не наражалися на небезпеку. У вагонах підтримується температурний режим й працює опалення. Пасажирів забезпечують водою та базовим харчуванням.
В «Укрзалізниці» поінформували, пасажирів, що прямують у напрямку Сумщини, перевозять іншими маршрутами.
Зміна маршрутів стосується потягів регіонального призначення:
- 895 Конотоп — Фастів
- 888/887 Славутич — Київ-Волинський
- та 892 Фастів — Славутич.
Однак потяги приміського сполучення доїжджають до станції Носівка, і відповідно відправлення з неї.
А в об’їзд до своїх станцій призначення їдуть наступні потяги дальнього сполучення:
- 787 Терещенська — Київ,
- 786 Київ — Терещенська,
- 113 Харків — Львів,
- 779 Суми — Київ,
- 116 Київ — Суми,
- 774 Жмеринка — Терещенська.
Нагадаємо, 7 жовтня російські окупанти атакували Полтаву. У місті уражені локомотивне депо, дистанція енергопостачання й тягові підстанції. Також пошкоджено адміністративні приміщення та склади й рухомий склад. Атака росіян призвела до затримки поїздів.