Российские оккупанты нанесли очередной удар по украинской железной дороге, есть задержка поездов. Фото:

https://racurs.ua/n209582-rossiyane-nanesli-udar-po-jeleznoy-doroge-mnogo-poezdov-zaderjivaetsya.html

Ракурс

Російська армія завдала нових ударів по об'єктах «Укрзалізниці».

Залізничне сполучення з Сумською областю тимчасово здійснюється зміненими маршрутами. Зміни відбулись у зв’язку із загрозою ворожих атак на окремих ділянках колії потяги, що прямують у напрямку Сумщини та з неї. Про це голова ОВА Олег Григоров повідомив у соцмережах.

За його інформацією, рух організовано так, щоб люди не наражалися на небезпеку. У вагонах підтримується температурний режим й працює опалення. Пасажирів забезпечують водою та базовим харчуванням.

В «Укрзалізниці» поінформували, пасажирів, що прямують у напрямку Сумщини, перевозять іншими маршрутами.

Зміна маршрутів стосується потягів регіонального призначення:

895 Конотоп — Фастів

888/887 Славутич — Київ-Волинський

та 892 Фастів — Славутич.

Однак потяги приміського сполучення доїжджають до станції Носівка, і відповідно відправлення з неї.

А в об’їзд до своїх станцій призначення їдуть наступні потяги дальнього сполучення:

787 Терещенська — Київ,

786 Київ — Терещенська,

113 Харків — Львів,

779 Суми — Київ,

116 Київ — Суми,

774 Жмеринка — Терещенська.

Нагадаємо, 7 жовтня російські окупанти атакували Полтаву. У місті уражені локомотивне депо, дистанція енергопостачання й тягові підстанції. Також пошкоджено адміністративні приміщення та склади й рухомий склад. Атака росіян призвела до затримки поїздів.