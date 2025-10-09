Новости
Ракурс
Российские оккупанты нанесли очередной удар по украинской железной дороге, есть задержка поездов. Фото:

Россияне нанесли удар по железной дороге — много поездов задерживается

9 окт 2025, 10:24
999

Російська армія завдала нових ударів по об'єктах «Укрзалізниці».

Залізничне сполучення з Сумською областю тимчасово здійснюється зміненими маршрутами. Зміни відбулись у зв’язку із загрозою ворожих атак на окремих ділянках колії потяги, що прямують у напрямку Сумщини та з неї. Про це голова ОВА Олег Григоров повідомив у соцмережах.

За його інформацією, рух організовано так, щоб люди не наражалися на небезпеку. У вагонах підтримується температурний режим й працює опалення. Пасажирів забезпечують водою та базовим харчуванням.

В «Укрзалізниці» поінформували, пасажирів, що прямують у напрямку Сумщини, перевозять іншими маршрутами.

Зміна маршрутів стосується потягів регіонального призначення:

  • 895 Конотоп — Фастів
  • 888/887 Славутич — Київ-Волинський
  • та 892 Фастів — Славутич.

Однак потяги приміського сполучення доїжджають до станції Носівка, і відповідно відправлення з неї.

А в об’їзд до своїх станцій призначення їдуть наступні потяги дальнього сполучення:

  • 787 Терещенська — Київ,
  • 786 Київ — Терещенська,
  • 113 Харків — Львів,
  • 779 Суми — Київ,
  • 116 Київ — Суми,
  • 774 Жмеринка — Терещенська.

Нагадаємо, 7 жовтня російські окупанти атакували Полтаву. У місті уражені локомотивне депо, дистанція енергопостачання й тягові підстанції. Також пошкоджено адміністративні приміщення та склади й рухомий склад. Атака росіян призвела до затримки поїздів.

Источник: Ракурс


