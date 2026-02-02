Новости
Ракурс
Последствия атак на Конотоп. Фото: Алексей Кулеба

Армия РФ второй день подряд атаковала железнодорожную станцию в Конотопе (ФОТО)

2 фев 2026, 09:26
999

Цивільна залізнична інфраструктура Конотопа на Сумщині зазнала російських ударів.

Окупанти дві доби поспіль атакували залізничну станцію в Конотопі. Серія ударів тривала з вечора суботи та призвела до значних пошкоджень. Постраждали залізничні колії, територія станції, ремонтний цех і адміністративна будівля депо. Також на об'єктах виникли пожежі. Про це віце-прем'єр-міністр з відновлення України — міністр розвитку громад, територій та інфраструктури Олексій Кулеба повідомив у Facebook.

На щастя, обійшлося без жертв, бо на момент атак залізничники перебували в укриттях. До ліквідації пожеж залучили пожежний поїзд.

Наслідки атак на Конотоп. Фото: Олексій Кулеба

Наслідки атак на Конотоп. Фото: Олексій Кулеба

Нагадаємо, вночі 2 лютого російські окупанти завдали масованого удару Черкаській області. Внаслідок влучання ворожих БпЛА-камікадзе типу «Шахед» травми дістали четверо осіб. Також у Черкасах спалахнули пожежі.

Источник: Ракурс


