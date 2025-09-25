Нічні обстріли РФ знеструмили дільниці «Укрзалізниці» в низці областей. Фото:

Ракурс

Російські нічні обстріли 25 вересня призвели до пошкоджень інфраструктури залізниці.

Протягом ночі обстріли спричинили знеструмлення на чотирьох дільницях у кількох областях. Постраждалих немає, втім є пошкодження інфраструктури. Через обстріли Миколаївщини та Кіровоградщини усім пасажирам та бригадам поїздів «Одеса — Дніпро/Кривий Ріг» та «Одеса — Харків» довелося ховатися в укриттях. Про це «Укрзалізниця» повідомила у Telegram.

Станом на 8.00 продовжується рух під резервними тепловозами, затримки фіксуються для наступних поїздів:

№ 53/54 Одеса-Головна — Дніпро-Головний (+5:09)

№ 253/254 Одеса-Головна — Кривий Ріг-Головний (+5:09)

№ 7/8 Одеса-Головна — Харків-Пас. (+4:47)

№ 147/148 Київ-Пас. — Одеса-Головна (+2:01)

№ 127/128 Львів — Запоріжжя-1 (+1:18)

№ 31/32 Перемишль — Запоріжжя-1 (+1:17)

№ 51/52 Запоріжжя-1 — Одеса-Головна (+1:10)

№ 91/92 Одеса-Головна — Краматорськ (+1:02).

У Кіровоградській області, як поінформував голова ОВА Андрій Райкович, внаслідок обстрілів пошкоджені кілька житлових будинків, а від електропостачання частково відключені три населені пункти.

Під ударами перебувала й Вінниччина. За словами першої заступниці начальника Вінницької ОВА Наталі Заболотної, через ворожу атаку зазнали пошкоджень об'єкти критичної інфраструктури, через що також зупинився рух поїздів. Окремі споживачі були знеструмлені.

Нагадаємо, 17 вересня російська армія здійснила комплексну атаку по підстанціях «Укрзалізниці». Тоді фіксувалися затримки пасажирських поїздів одеського та дніпровського напрямку. Частина рейсів прямували зміненими маршрутами, а низку поїздів диспетчери зупиняли на безпечній відстані від зони ураження.