Російська делегація приватно вибачилася за удар по поїзду на Харківщині. Фото:

https://racurs.ua/ua/n211789-delegaciya-rf-pryvatno-vybachylasya-za-udar-po-poyizdu-na-harkivschyni-nyt.html

Ракурс

Росіяни вибачилися за удар по пасажирському поїзду в Харківській області.

Делегація країни-агресора РФ, яка брала участь у зустрічі в Абу-Дабі на минулих вихідних, у приватному порядку вибачилися за удар по поїзду, який стався після укладення угоди про так зване енергетичне перемир’я. Про це повідомило видання The New York Times із посиланням на анонімну заяву радника Офісу президента України.

Посадовець назвав паузу в атаках на енергетику «джентльменською угодою» між учасниками переговорів. Однак додав, що ця угода була відразу зірвана після того, як росіяни обстріляли український потяг.

Угода не спрацювала відразу. Після того як у вівторок РФ запустила безпілотники і ракети по Одесі і пасажирському поїзду, в результаті чого загинули шестеро людей, російські переговорники принесли вибачення в приватному порядку, — йдеться в матеріалі.

Представники Москви виправдовувалися, що на той момент не всі підрозділи російської армії отримали наказ припинити вогонь.

Нагадаємо, 27 січня російські окупанти атакували пасажирський поїзд сполученням «Чоп-Барвінкове» неподалік однієї зі станцій Барвінківської громади Ізюмського району. У вагоні пасажирського поїзда рятувальники виявили тіла чотирьох загиблих та ще фрагменти тіл. Остаточну кількість загиблих встановлять після проведення ДНК-експертиз.

Після обстрілу компанія «Укрзалізниця» запровадила додаткові безпекові обмеження через загрози ворожих атак. Зокрема, низка сполучень у Харківській області тимчасово обмежується. Автобусні перевізники організують стикувальні рейси до пунктів призначення.

Джерело: The New York Times