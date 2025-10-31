Росіяни обстріляли пасажирське депо. Фото: Олексій Кулеба

https://racurs.ua/ua/n210017-rosiyany-obstrilyaly-pasajyrske-depo-ukrzaliznyci-v-sumah-foto.html

Ракурс

РФ завдала ударів по залізничній інфраструктурі на Сумщині та Харківщині.

У Сумах ворог вдарив по пасажирському депо. Внаслідок атаки було пошкоджено та знищено інші господарські приміщення компанії, а також рухомий склад. Для перевезення пасажирів поїзда № 779/780 «Суми — Київ» дали підмінні вагони. Про це «Укрзалізниця» повідомила у Telegram.

А в Харківській області атака пошкодила інфраструктуру залізниці в районі Лозової. Внаслідок цього поїзд № 228/227 «Гусарівка — Івано-Франківськ» прямує зміненим маршрутом.

Міністр розвитку громад та територій України Олексій Кулеба поінформував у Facebook, що пошкоджене депо «Укрзалізниці» в Сумах забезпечує щоденне сполучення із обласним центром та всім регіоном.

Тут готують до рейсу вагони, проводять їм технічний огляд — абсолютно цивільне підприємство, яке працює для пасажирів, — наголосив він.

Посадовець зазначив, що масований наліт дронів знищив більшість робочих приміщень, ушкоджено й склад потяга «Суми — Київ». Працівники завчасно були переведені в укриття, тому ніхто не постраждав.

Нагадаємо, 23 жовтня росіяни атакували ударним безпілотником залізничну станцію в Сумах. Внаслідок нічного обстрілу двоє працівників залізниці дістали поранення.