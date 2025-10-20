Ракурсhttps://racurs.ua/
Потяги «Укрзалізниці», фото: Міністерство Інфраструктури України
На Сумщині російський обстріл пошкодив залізничну інфраструктуру — потяги затримуються
Через обстріл пошкоджена залізнична інфраструктура на Сумському напрямку.
Про це сьогодні, 20 жовтня, вранці повідомила прес-служба «Укрзалізниці».
Внаслідок обстрілу низка потягів слідують з затримками.
Зокрема, від ст. Плиски поїзди № 46 Ужгород — Харків та № 113 Харків — Львів відправились із затримкою більше 1 години через заміну локомотивної тяги, — вказано в повідомленні.
Також є зміни і у регіональному сполученні:
- з резервними тепловозами і відповідно із затримкою курсує регіональний поїзд № 895 Конотоп — Фастів-1. Прибуде на кінцеву з орієнтовною затримкою одна година 20 хвилин;
- затримується приміський рейс № 6452 Ніжин — Конотоп. Наразі затримка дві години.
Крім того, через російські обстріли не працюють тролейбуси у Херсоні.
Про це сьогодні вранці повідомила прес-служба Херсонської МВА.
Через вечірні обстріли міста з боку російських окупаційних військ пошкоджено контактну мережу, — зазначили в МВА. — Фахівці КП «Херсонелектротранс» приступлять до ремонту одразу, як обстежать обсяги пошкоджень.