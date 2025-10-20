Поезда «Укрзализныци», фото: Министерство Инфраструктуры Украины

Ракурс

Через обстріл пошкоджена залізнична інфраструктура на Сумському напрямку.

Про це сьогодні, 20 жовтня, вранці повідомила прес-служба «Укрзалізниці».

Внаслідок обстрілу низка потягів слідують з затримками.

Зокрема, від ст. Плиски поїзди № 46 Ужгород — Харків та № 113 Харків — Львів відправились із затримкою більше 1 години через заміну локомотивної тяги, — вказано в повідомленні.

Також є зміни і у регіональному сполученні:

з резервними тепловозами і відповідно із затримкою курсує регіональний поїзд № 895 Конотоп — Фастів-1. Прибуде на кінцеву з орієнтовною затримкою одна година 20 хвилин;

затримується приміський рейс № 6452 Ніжин — Конотоп. Наразі затримка дві години.

Крім того, через російські обстріли не працюють тролейбуси у Херсоні.

Про це сьогодні вранці повідомила прес-служба Херсонської МВА.