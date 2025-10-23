«Шахед» ударил по железнодорожной станции в Сумах. Фото: ГСЧС

Ракурс

Росіяни атакували ударним безпілотником по залізничній станції в Сумах.

Внаслідок нічного обстрілу двоє працівників залізниці дістали поранення. Госпіталізувати довелося 35-річного чоловіка. А 28-річному співробітнику станції медики надали допомогу на місці. Про це очільник Сумської міської військової адміністрації Сергій Кривошеєнко повідомив у Telegram.

Тим часом «Укрзалізниця» у Facebook поінформувала, що на Сумському напрямку через загрозу повітряного удару рух низки потягів ускладнений. Обстріл пошкодив рухомий склад і залізничну інфраструктуру, а на окремих ділянках в області відсутня напруга в контактній мережі.

До поліпшення безпекової ситуації було ухвалено рішення призупинити рух потягів № 144 Рахів — Суми та № 787 Терещенська — Київ. Також на невизначний час затримується поїзд № 6888 Суми — Лебединська.

Крім того, внесено зміни до маршрутів приміського сполучення: поїзд № 6012 курсуватиме за маршрутом Суми — Тростянець-Смородине (замість Ворожба — Тростянець-Смородине).

На Сумщині, як зазначили залізничники, застосовується комбінований рух: автобус + поїзд. Через відсутність напруги низка приміських рейсів курсуватиме із затримками./

А в Дніпропетровській та Харківській областях через підвищену небезпеку та відсутність напруги на окремих ділянках у приміських рейсах можливі зміни маршрутів і затримки орієнтовно до 1,5 години.

Нагадаємо, 2 жовтня російські війська здійснили масований обстріл депо «Укрзалізниці» в Одесі. Уламкові поранення отримав машиніст потяга.