Последствия российской атаки по Сумам, фото: ГСЧС

Рашисты совершили повторную атаку по спасателям в Сумах — уничтожен пожарный автомобиль (ФОТО, ВИДЕО)

24 ноя 2025, 21:42
999

Російські загарбники сьогодні, 24 листопада, завдали повторного удару по рятувальниках у Сумах. В результаті знищено пожежний автомобіль.

Про це повідомляє прес-служба ДСНС.

Сьогодні росія завдала черговий удар по обласному центру. Рятувальники миттєво прибули на місце влучання та розпочали гасіння пожежі, — вказано в повідомленні. — І саме в цей момент, коли підрозділи ДСНС працювали, ворог здійснив повторну атаку БпЛА.

У ДСНС наголошують, що рашисти свідомо завдали удару по пожежному автомобілю — техніці, яку неможливо не впізнати. Пряме попадання знищило машину.

Весь особовий склад встиг перейти в укриття і не постраждав.

Цей черговий злочин ворога ще раз показує — вони воюють з тими хто рятує людей, — наголосили у ДСНС.

Наслідки російської атаки по Сумах, фото: ДСНС

Источник: Ракурс


