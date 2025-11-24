Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
Часть Сум обесточена из-за российской атаки, фото: Сумской исторический портал

Рашисты атаковали беспилотниками Сумы — часть города обесточена

24 ноя 2025, 16:46
999

Рашисти атакували ударними безпілотниками цивільну інфраструктуру Сумської громади.

Про це сьогодні, 24 листопада, вдень у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Сумської ОВА Олег Григоров.

Унаслідок удару в місті є перебої з електропостачанням, — зазначив він.

Крім того, рашисти поцілили у житловий сектор одного зі старостинських округів. Інформація про пошкодження та можливих постраждалих уточнюється.

Прес-служба АТ «Сумиобленерго» повідомляє, що через російську військову агресію знеструмлено частину міста Суми. Крім того, продовжують діяти графіки погодинних відключень.

Енергетики працюють над відновленням електропостачання, — додали у компанії.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter



Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров