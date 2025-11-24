Рашисти атакували безпілотниками Суми — частина міста знеструмлена

Ракурсhttps://racurs.ua/
Частина Сум знеструмлена через російську атаку, фото: Сумський історичний портал
Рашисти атакували безпілотниками Суми — частина міста знеструмленаhttps://racurs.ua/ua/n210471-rashysty-atakuvaly-bezpilotnykamy-sumy-chastyna-mista-znestrumlena.htmlРакурс
Рашисти атакували ударними безпілотниками цивільну інфраструктуру Сумської громади.
Про це сьогодні, 24 листопада, вдень у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Сумської ОВА Олег Григоров.
Унаслідок удару в місті є перебої з електропостачанням, — зазначив він.
Крім того, рашисти поцілили у житловий сектор одного зі старостинських округів. Інформація про пошкодження та можливих постраждалих уточнюється.
Прес-служба АТ «Сумиобленерго» повідомляє, що через російську військову агресію знеструмлено частину міста Суми. Крім того, продовжують діяти графіки погодинних відключень.
Енергетики працюють над відновленням електропостачання, — додали у компанії.