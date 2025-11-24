Новини
Частина Сум знеструмлена через російську атаку, фото: Сумський історичний портал

Рашисти атакували безпілотниками Суми — частина міста знеструмлена

24 лис 2025, 16:46
Рашисти атакували ударними безпілотниками цивільну інфраструктуру Сумської громади.

Про це сьогодні, 24 листопада, вдень у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Сумської ОВА Олег Григоров.

Унаслідок удару в місті є перебої з електропостачанням, — зазначив він.

Крім того, рашисти поцілили у житловий сектор одного зі старостинських округів. Інформація про пошкодження та можливих постраждалих уточнюється.

Прес-служба АТ «Сумиобленерго» повідомляє, що через російську військову агресію знеструмлено частину міста Суми. Крім того, продовжують діяти графіки погодинних відключень.

Енергетики працюють над відновленням електропостачання, — додали у компанії.

