Наслідки російського удару по Сумщині, фото: Сумська ОВА

Рашисти вдарили по спортивній школі, де тренувалися діти — Сумська ОВА

12 гру 2025, 16:50
Російські загарбники атакували ударними безпілотниками спортивну школу у Шостці на Сумщині, де саме тривало тренування дітей.

Про це сьогодні, 12 грудня, повідомила прес-служба Сумської ОВА.

Це був прицільний удар по місцю, де перебували діти. росіяни спрямували туди два БпЛА, — наголошують в ОВА. — Усіх дітей та тренерів оперативно евакуювали в безпечне місце. Попередньо — всі живі, поранених немає.

Наслідки атаки уточнюються.

Крім того, рашисти здійснили мінометний обстріл Середино-Будської громади.

В результаті поранено 76-річну жінку. Її госпіталізували, медики надають необхідну допомогу.

Наслідки російського удару по Сумщині, фото: Сумська ОВА

Джерело: Ракурс


