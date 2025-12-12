Ракурсhttps://racurs.ua/
Наслідки російського удару по Сумщині, фото: Сумська ОВА
Рашисти вдарили по спортивній школі, де тренувалися діти — Сумська ОВАhttps://racurs.ua/ua/n210854-rashysty-vdaryly-po-sportyvniy-shkoli-de-trenuvalysya-dity-sumska-ova.htmlРакурс
Російські загарбники атакували ударними безпілотниками спортивну школу у Шостці на Сумщині, де саме тривало тренування дітей.
Про це сьогодні, 12 грудня, повідомила прес-служба Сумської ОВА.
Це був прицільний удар по місцю, де перебували діти. росіяни спрямували туди два БпЛА, — наголошують в ОВА. — Усіх дітей та тренерів оперативно евакуювали в безпечне місце. Попередньо — всі живі, поранених немає.
Наслідки атаки уточнюються.
Крім того, рашисти здійснили мінометний обстріл Середино-Будської громади.
В результаті поранено 76-річну жінку. Її госпіталізували, медики надають необхідну допомогу.