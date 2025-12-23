У село Грабовське зайшли близько 100 окупантів. Карта: DeepState

Майже 100 російських військових увійшли на територію прикордонного села Грабовське в Сумській області.

Окупанти спробували розвинути наступ у напрямку населеного пункту Рясне. Наразі ворог намагається закріпитися у південній частині села. У селі тривають активні бої, підрозділи Сил оборони України докладають зусиль, щоб вибити загарбників зі позицій. Про це 23 грудня заявив керівник відділу комунікацій Угрупування об'єднаних сил Віктор Трегубов, передає «Суспільне».

За його словами, прикордонні села по типу Грабовського, з яких пішки можна дістатися до території РФ, можна надійно убезпечити лише за умови створення зони контролю українських військ на кілька кілометрів углиб території країни-агресора.

Нагадаємо, 20 грудня російські війська зайшли у прикордонне село Грабовське у Сумській області й вивезли звідти до Росії 52 мешканців. Президент Володимир Зеленський заявив, що серед них були діти. У полон також взяли 13 українських військових.

Уповноважений ВРУ з прав людини Дмитро Лубінець наголосив, що такі дії є грубим порушенням міжнародного гуманітарного права. А МЗС України закликало Росію до негайного повергнення мирних жителів, які окупанти вивели на територію країни-агресора.

Джерело: «Суспільне»