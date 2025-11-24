Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
Наслідки російської атаки по Сумах, фото: ДСНС

Рашисти здійснили повторну атаку по рятувальниках у Сумах — знищено пожежний автомобіль (ФОТО, ВІДЕО)

24 лис 2025, 21:42
999

Російські загарбники сьогодні, 24 листопада, завдали повторного удару по рятувальниках у Сумах. В результаті знищено пожежний автомобіль.

Про це повідомляє прес-служба ДСНС.

Сьогодні росія завдала черговий удар по обласному центру. Рятувальники миттєво прибули на місце влучання та розпочали гасіння пожежі, — вказано в повідомленні. — І саме в цей момент, коли підрозділи ДСНС працювали, ворог здійснив повторну атаку БпЛА.

У ДСНС наголошують, що рашисти свідомо завдали удару по пожежному автомобілю — техніці, яку неможливо не впізнати. Пряме попадання знищило машину.

Весь особовий склад встиг перейти в укриття і не постраждав.

Цей черговий злочин ворога ще раз показує — вони воюють з тими хто рятує людей, — наголосили у ДСНС.

Наслідки російської атаки по Сумах, фото: ДСНС

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter



Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів