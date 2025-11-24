Ракурсhttps://racurs.ua/
Наслідки російської атаки по Сумах, фото: ДСНС
Російські загарбники сьогодні, 24 листопада, завдали повторного удару по рятувальниках у Сумах. В результаті знищено пожежний автомобіль.
Про це повідомляє прес-служба ДСНС.
Сьогодні росія завдала черговий удар по обласному центру. Рятувальники миттєво прибули на місце влучання та розпочали гасіння пожежі, — вказано в повідомленні. — І саме в цей момент, коли підрозділи ДСНС працювали, ворог здійснив повторну атаку БпЛА.
У ДСНС наголошують, що рашисти свідомо завдали удару по пожежному автомобілю — техніці, яку неможливо не впізнати. Пряме попадання знищило машину.
Весь особовий склад встиг перейти в укриття і не постраждав.
Цей черговий злочин ворога ще раз показує — вони воюють з тими хто рятує людей, — наголосили у ДСНС.
