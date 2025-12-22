Ракурсhttps://racurs.ua/
Владимир Зеленский, фото: Офис президента
В селе на Сумщине в плен попали также военные — Зеленскийhttps://racurs.ua/n211030-v-sele-na-sumschine-v-plen-popali-takje-voennye-zelenskiy.htmlРакурс
У селі Грабовському Сумської області російські загарбники взяли в полон не лише цивільних, але й 13 українських військових.
Про це сьогодні, 22 грудня, під час урочистого заходу з нагоди відзначення Дня працівників дипломатичної служби заявив президент України Володимир Зеленський.
На кордоні з Росією є наше село. Воно і на території України, і частково на території Росії. Там залишалося 52 людини: цивільні, громадяни України, які не евакуювалися, як наші з ними не говорили. І це вже довгий час, — зазначив Зеленський.
За його словами, із 52 людей, які залишалися у селі, приблизно 17−18 були призовного віку, решта — це жінки, діти:
Ці 52 людини там жили, не переїжджали і мають, відповідно, якийсь діалог або відносини з тими, хто на території Російської Федерації. І люди живуть так довгі роки. Я думаю, що вони просто не очікували, що «русскіє" військові просто зайдуть і заберуть їх у полон. Ось що відбулося.
Знаю, що 13 наших військових у полоні також. Але наші війська могли знищити ворога там, могли на відстані знищити їх і артилерією, і дронами. Не стали це робити, тому що там цивільні. Не хотіли вбити цивільних, — зазначив Зеленський. — Позиції всі ми там відновимо. Це зрозуміло. Що далі, як повертати людей — це інші кроки.