Армія Російської Федерація має нові невеликі успіхи в Україні.

Окупанти змогли захопили нові території поблизу села Безсалівка, що на півночі Сумської області. Також противник зумів прорватися біля села Ступочки і селища Удачне в Донецькій області. Про це 11 березня аналітичний проект DeepState повідомив у Telegram.

Ворог просунувся поблизу Безсалівки, Ступочок та Удачного, — йдеться у повідомленні.

У Генеральному штабі ЗСУ просування ворога на Сумщині не коментували. Щодо Донеччини, то в ранковому зведенні інформувалося, що на Слов’янському напрямку протягом 10 березня українські військові зупинили 10 спроб окупантів просунутися вперед у районах Закітного, Рай-Олександрівки, Дронівки, Платонівки, Різниківки, Ямполя та Пазено.

Два десятки штурмів було відбито на Костянтинівському в районах Костянтинівки, Плещіївки, Іванопілля, Іллінівки, Софіївки, Новопавлівки, Русиного Яру та Степанівки. Ще 21 атаку ворог здійснив на Покровському напрямку в районах Нового Донбасу, Родинського, Мирнограду, Шевченка, Гришиного, Удачного, Новомиколаївки, Новопавлівки та Новопідгородного.

Нагадаємо, 5 березня моніторинговий проект DeepState поінформував, що російські загарбники змогли прорватися уперед у Гришиному Покровського району Донецької області та Гуляйполі Пологівського району Запорізької області.