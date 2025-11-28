Рашисты атаковали энергообъект на Сумщине — госпитализирован монтер

Ракурсhttps://racurs.ua/
Російські загарбники атакували один із енергетичних об'єктів на Сумщині, в результаті чого постраждав працівник АТ «Сумиобленерго».
Про це сьогодні, 28 листопада, повідомила прес-служба Міністерства енергетики.
Бригада енергетиків виконувала роботи, коли територія об'єкта була атакована ворожим дроном. Електромонтер з обслуговування підстанцій отримав поранення. Наразі йому надається уся необхідна медична допомога, — розповіли в ОВА.
Прес-служба Сумської ОВА повідомляє, що рашисти після 11.00 атакували цивільну інфраструктуру зарічного району Сум ударним БПЛА.
Важно поранено цивільного, його госпіталізували.
Згодом в ОВА повідомили, що сьогодні Росія двічі поцілила в об'єкт критичної інфраструктури у Сумській громаді.
На місці влучання здійнялася пожежа, триває ліквідація наслідків, — наголосили в ОВА. —
Росія не полишає спроби тиску на цивільне населення прицільними ударами по інфраструктурі.