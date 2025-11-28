Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
Рашисты продолжают атаковать энергетику Украины

Рашисты атаковали энергообъект на Сумщине — госпитализирован монтер

28 ноя 2025, 14:52
999

Російські загарбники атакували один із енергетичних об'єктів на Сумщині, в результаті чого постраждав працівник АТ «Сумиобленерго».

Про це сьогодні, 28 листопада, повідомила прес-служба Міністерства енергетики.

Бригада енергетиків виконувала роботи, коли територія об'єкта була атакована ворожим дроном. Електромонтер з обслуговування підстанцій отримав поранення. Наразі йому надається уся необхідна медична допомога, — розповіли в ОВА.

Прес-служба Сумської ОВА повідомляє, що рашисти після 11.00 атакували цивільну інфраструктуру зарічного району Сум ударним БПЛА.

Важно поранено цивільного, його госпіталізували.

Згодом в ОВА повідомили, що сьогодні Росія двічі поцілила в об'єкт критичної інфраструктури у Сумській громаді.

На місці влучання здійнялася пожежа, триває ліквідація наслідків, — наголосили в ОВА. — 

Росія не полишає спроби тиску на цивільне населення прицільними ударами по інфраструктурі.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter



Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров