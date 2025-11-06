Российский удар обесточил шахты Днепропетровщины — под землей находились 2,6 тыс. горняков

Рашисты снова обесточили шахты Днепропетровщины

На Дніпропетровщині внаслідок чергової російської атаки знеструмлено вісім вугільних шахт.

На момент інциденту під землею перебували 2 тис. 595 гірників. Про це сьогодні, 6 листопада, вдень повідомила прес-служба Міністерства енергетики України.

Зазначається, що рятувальники та персонал шахт оперативно організували виведення людей на поверхню.

За попередньою інформацією, загиблих та постраждалих немає.