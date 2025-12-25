В Рождественскую ночь рашисты атаковали энергетику Украины — в пяти областях есть обесточивания

В Рождественскую ночь рашисты атаковали энергетику Украины — в пяти областях есть обесточиванияhttps://racurs.ua/n211093-v-rojdestvenskuu-noch-rashisty-atakovali-energetiku-ukrainy-v-pyati-oblastyah-est-obestochivaniya.htmlРакурс
Російські загарбники у Різдвяну ніч продовжували атаки на українську енергетику.
Внаслідок цього знеструмлені споживачі на Чернігівщині, Сумщині, Дніпропетровщині, Харківщині. Про це сьогодні, 25 грудня, повідомляють прес-служба «Укренерго» та Міненергетики.
Крім того, на Одещині внаслідок складної ситуації в енергосистемі, зумовленої попередніми масованими російськими атаками, наразі аварійно знеструмлена значна частина споживачів.
Аварійно-відновлювальні роботи тривають цілодобово.
Сьогодні графіки погодинних відключень та графіки обмеження потужності для бізнесу застосовуються у всіх регіонах України, — розповіли в Міненерго.
Зазначається, що уряд вчора на своєму засіданні ухвалив низку рішень спрямованих на забезпечення стабільного електропостачання населення протягом опалювального сезону. Серед них, зокрема:
- посилення контролю за дотриманням законодавства у галузях електроенергетики та теплопостачання;
- завершення конкурсу на будівництво нової генеруючої потужності.