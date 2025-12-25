Часть Одессы обесточена из-за аварии на оборудовании энергокомпании

Из-за аварии 25 декабря обесточена часть Одессы, фото: ДТЭК

https://racurs.ua/n211091-chast-odessy-obestochena-iz-za-avarii-na-oborudovanii-energokompanii.html

Ракурс

В Одесі та Одеському районі частина споживачів знеструмлена через аварію на енергообладнанні.

Про це сьогодні, 25 грудня, вранці повідомила прес-служба ДТЕК.

25 грудня о 6.44 сталася аварійна ситуація на обладнанні іншої енергетичної компанії. Без світла залишилися клієнти Одеського району, зокрема частково міста Одеси, — вказано в повідомленні. — Енергетики вже працюють на місцях, щоб якнайшвидше усунути наслідки та відновити електропостачання.

Очільник Одеської МВА Сергій Лисак у своєму Telegram-каналі повідомив, що у місті запроваджено вимушені аварійні відключення з метою недопущення перевантаження пошкодженого обладнання.

Енергетики ДТЕК продовжують локальні ремонтно-відновлювальні роботи. Пункти незламності в місті працюють: вони відкриті та укомплектовані всім необхідним, — зазначив він. — Комунальні та аварійні служби міста працюють у посиленому режимі.

В «Інфоксводоканалі», який відповідає за централізоване водопостачання та водовідведення в Одесі та прилеглих районах, повідомили, що через аварійне відключення енергопостачання можуть спостерігатися перебої із водопостачанням у Київському районі Одеси та житловому масиві «Черемушки».