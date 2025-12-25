Ракурсhttps://racurs.ua/
Из-за аварии 25 декабря обесточена часть Одессы, фото: ДТЭК
Часть Одессы обесточена из-за аварии на оборудовании энергокомпании
В Одесі та Одеському районі частина споживачів знеструмлена через аварію на енергообладнанні.
Про це сьогодні, 25 грудня, вранці повідомила прес-служба ДТЕК.
25 грудня о 6.44 сталася аварійна ситуація на обладнанні іншої енергетичної компанії. Без світла залишилися клієнти Одеського району, зокрема частково міста Одеси, — вказано в повідомленні. — Енергетики вже працюють на місцях, щоб якнайшвидше усунути наслідки та відновити електропостачання.
Очільник Одеської МВА Сергій Лисак у своєму Telegram-каналі повідомив, що у місті запроваджено вимушені аварійні відключення з метою недопущення перевантаження пошкодженого обладнання.
Енергетики ДТЕК продовжують локальні ремонтно-відновлювальні роботи. Пункти незламності в місті працюють: вони відкриті та укомплектовані всім необхідним, — зазначив він. — Комунальні та аварійні служби міста працюють у посиленому режимі.
В «Інфоксводоканалі», який відповідає за централізоване водопостачання та водовідведення в Одесі та прилеглих районах, повідомили, що через аварійне відключення енергопостачання можуть спостерігатися перебої із водопостачанням у Київському районі Одеси та житловому масиві «Черемушки».
Енергетики вже працюють над відновленням енергопостачання, після чого подача води стабілізується, — зазначили у Telegram-каналі компанії.