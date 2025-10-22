Россияне в ночь на 22 октября атаковали энергообъект в Одесской области, фото: Олег Кипер

Російські загарбники в ніч на сьогодні, 22 жовтня, завдали удару по енергетичному об'єкту ДТЕК в Одеській області.

Про це повідомляє прес-служба компанії.

Енергетики перепідключили обʼєкти критичної інфраструктури та житлові будинки до резервних ліній там, де це технічно можливо, та повернули світло 14 200 родин, — зазначили у ДТЕК. — Пошкодження значні. Ремонт потребуватиме часу.

Очільник Одеської ОВА Олег Кіпер у своєму Telegram-каналі повідомив, що вночі внаслідок атак ударними безпілотниками у місті Ізмаїл пошкоджено енергетичну та портову інфраструктуру. Виникли займання.