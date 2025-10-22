Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
Россияне в ночь на 22 октября атаковали энергообъект в Одесской области, фото: Олег Кипер

Рашисты ударили по энергообъекту в Одесской области — ДТЭК

22 окт 2025, 09:44
999

Російські загарбники в ніч на сьогодні, 22 жовтня, завдали удару по енергетичному об'єкту ДТЕК в Одеській області.

Про це повідомляє прес-служба компанії.

Енергетики перепідключили обʼєкти критичної інфраструктури та житлові будинки до резервних ліній там, де це технічно можливо, та повернули світло 14 200 родин, — зазначили у ДТЕК. — Пошкодження значні. Ремонт потребуватиме часу.

Очільник Одеської ОВА Олег Кіпер у своєму Telegram-каналі повідомив, що вночі внаслідок атак ударними безпілотниками у місті Ізмаїл пошкоджено енергетичну та портову інфраструктуру. Виникли займання.

На щастя, внаслідок обстрілу обійшлося без постраждалих. Енергопостачання міста поступово відновлюється, критична інфраструктура працює на генераторах. В місті розгорнуті пункти незламності, — зазначив він. — Всі відповідні служби працюють над ліквідацією наслідків атаки.

Росіяни в ніч на 22 жовтня атакували енергооб’єкт на Одещині, фото: Олег Кіпер

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter



Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров