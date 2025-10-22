Рашисти вдарили по енергооб'єкту на Одещині — ДТЕКhttps://racurs.ua/ua/n209827-rashysty-vdaryly-po-energoobiektu-na-odeschyni-dtek.htmlРакурс
Російські загарбники в ніч на сьогодні, 22 жовтня, завдали удару по енергетичному об'єкту ДТЕК в Одеській області.
Про це повідомляє прес-служба компанії.
Енергетики перепідключили обʼєкти критичної інфраструктури та житлові будинки до резервних ліній там, де це технічно можливо, та повернули світло 14 200 родин, — зазначили у ДТЕК. — Пошкодження значні. Ремонт потребуватиме часу.
Очільник Одеської ОВА Олег Кіпер у своєму Telegram-каналі повідомив, що вночі внаслідок атак ударними безпілотниками у місті Ізмаїл пошкоджено енергетичну та портову інфраструктуру. Виникли займання.
На щастя, внаслідок обстрілу обійшлося без постраждалих. Енергопостачання міста поступово відновлюється, критична інфраструктура працює на генераторах. В місті розгорнуті пункти незламності, — зазначив він. — Всі відповідні служби працюють над ліквідацією наслідків атаки.