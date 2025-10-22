Росіяни в ніч на 22 жовтня атакували енергооб’єкт на Одещині, фото: Олег Кіпер

https://racurs.ua/ua/n209827-rashysty-vdaryly-po-energoobiektu-na-odeschyni-dtek.html

Ракурс

Російські загарбники в ніч на сьогодні, 22 жовтня, завдали удару по енергетичному об'єкту ДТЕК в Одеській області.

Про це повідомляє прес-служба компанії.

Енергетики перепідключили обʼєкти критичної інфраструктури та житлові будинки до резервних ліній там, де це технічно можливо, та повернули світло 14 200 родин, — зазначили у ДТЕК. — Пошкодження значні. Ремонт потребуватиме часу.

Очільник Одеської ОВА Олег Кіпер у своєму Telegram-каналі повідомив, що вночі внаслідок атак ударними безпілотниками у місті Ізмаїл пошкоджено енергетичну та портову інфраструктуру. Виникли займання.