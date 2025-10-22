Аварійні відключення електроенергії запроваджено в Україні 22 жовтня, фото:

Російські загарбники в ніч на сьогодні, 22 жовтня, здійснили чергову масовану ракетно-дронову атаку на енергетичну інфраструктуру України.

Внаслідок атаки у більшості регіонів України запроваджені аварійні відключення. Про це сьогодні вранці повідомила прес-служба «Укренерго».

Відновлювальні роботи тривають там, де зараз це дозволяє безпекова ситуація, — зазначили у компанії. — Аварійні відключення будуть скасовані після стабілізації ситуації в енергосистемі.

В «Укренерго» закликали українців, у яких зараз є електроенергія, споживати її ощадливо.

Міністр енергетики Світлана Гринчук на своїй Фейсбук-сторінці повідомила, що російські загарбники усю ніч завдавали ударів по енергетичній інфраструктурі України.

Масована атака продовжується. Усі подробиці згодом. Просимо всіх залишатися в укриттях, — зазначила вона.

Нагадаємо, прес-служба ДТЕК сьогодні вранці повідомила про екстрені відключення електроенергії у Києві, а також Київській та Дніпропетровській областях. «Київпастранс» повідомляє, що з причин відсутності напруги затримується рух трамваїв № 1 і № 3.