В Україні понад 110 тис. споживачів залишилися без світла через обстріли. Фото:

https://racurs.ua/ua/n210679-rosiyski-obstrily-znestrumyly-ponad-110-tys-spojyvachiv-u-troh-oblastyah.html

Ракурс

Російська армія 4 грудня атакувала українську енергетику.

Внаслідок атак на енергетичну інфраструктуру станом на сьогоднішній ранок знеструмлено понад 60 тис. споживачів на Донеччині, понад 51 тис. — в Одеській області, а також 1,6 тис. споживачів на Дніпропетровщині. Вже тривають ремонтні роботи й енергетики працюють безперервно. Про це Міністерство енергетики повідомило у Facebook.

У міністерстві додали, що сьогодні до 23.59 в усіх областях застосовуються графіки погодинних відключень та графіки обмеження потужності для промислових споживачів та бізнесу. Українці закликали раціонально використовувати електроенергію протягом усього дня, особливо у пікові години.

У ДТЕК заявили, що росіяни вночі атакувала енергетичний об'єкт в Одеській області. За резервними схемами вдалося пере підключити 9 тис. 500 родин. А без світла тимчасово перебувають ще 51 тис. 800 родин. Пошкодження об'єкта значні, а ремонт потребуватиме часу.

Нагадаємо, раніше в Міненергетики заявляли, що російські масовані ракетно-дронові атаки пошкодили всі великі теплові й гідроелектростанції України. Наразі потужності українських електростанцій працюють винятково для покриття внутрішнього споживання. Експорт світла за кордон не здійснюється.