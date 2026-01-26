Зруйнована російськими обстрілами українська ТЕС. Скріншот з відео

https://racurs.ua/ua/n211685-zruynovanu-rosiyanamy-ukrayinsku-tes-pokazaly-zseredyny-foto.html

Ракурс

Зруйновану російськими обстрілами українську теплоелектростанцію показали ЗМІ.

Компанія ДТЕК інформувала, що ворожі атаки спрямовані по підстанціях, які є найчутливішою частиною енергетики України. Ремонтні бригади використовують газові пальники, вугілля та дрова, щоб обігріти замерзле обладнання та повернути його в роботу. Про це йдеться у репортажі чеського каналу CT24.

Зазначається, що країна-агресор атакує окремі райони. Таким чином ворог намагається ізолювати споживачів від основних джерел, таких як ТЕС. Найбільш зруйновані генератори та трансформатори, які коштують найбільше грошей.

Зараз найбільше піддається ушкодженню обладнання, яке потребує довготривалого виготовлення та постачання. Дороговартісне обладнання, таке як трансформатори, генератори, — розповів один з працівників ТЕС.

Як відомо, з початку повномасштабного вторгнення армія Росії атакувала ТЕС ДТЕК понад 220 разів.

Нагадаємо, 19 січня російські загарбники пошкодили енергооб'єкт ДТЕК в Одеській області. Руйнування на об'єкті були значні і ремонтні роботи потребують тривалого часу.

А в Чернігівській області того дня російські війська атакували енергетичну інфраструктуру й пошкодили п’ять ключових енергетичних об'єктів.

Джерело: CT24