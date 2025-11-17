Рашисти знову атакували Одещину, фото: Одеська ОВА

https://racurs.ua/ua/n210320-rosiyany-atakuvaly-energetychnyy-obiekt-na-odeschyni-32-tys-rodyn-bez-svitla-foto.html

Ракурс

Російські загарбники в ніч на сьогодні, 17 листопада, атакували енергетичний об'єкт ДТЕК на Одещині.

Про це повідомила прес-служба компанії.

4 000 родин вдалося перепідключити за резервними схемами. Ще 32 500 — тимчасово без світла, — вказано в повідомленні. — Наші енергетики почнуть відновлювальні роботи одразу після отримання дозволу від військових та рятувальників.

У ДТЕК додали, що пошкодження значні, ремонт потребуватиме часу.

Народний депутат Олексій Гончаренко у своєму Telegram-каналі повідомив, що удару було завдано по Ізмаїлу.

Вночі росія атакувала Ізмаїл. Близько 40 тисяч людей залишились без світла, — зазначив він.

Очільник Одеської ОВА Олег Кіпер у своєму Telegram-каналі повідомив, що цієї ночі вибухи пролунали у кількох містах Одещини.

Незважаючи на ефективну роботу ППО, зафіксовано наслідки для енергетичної та портової інфраструктури, — розповів він. — Під час атаки ушкоджень зазнали кілька цивільних суден. Займання, що виникли, оперативно ліквідовані рятувальниками.

Внаслідок російських атак одна людина постраждала.