На Одещині перебої зі світлом після російської атаки — ОВАhttps://racurs.ua/ua/n209440-na-odeschyni-pereboyi-zi-svitlom-pislya-rosiyskoyi-ataky-ova.htmlРакурс
Рашисти в ніч на 2 жовтня здійснили чергову атаку на цивільну інфраструктуру Одещини. Зазнав пошкоджень об'єкт транспортної інфраструктури, також пошкоджено дах та скління приватного будинку. Загалом постраждали двоє людей.
Про це у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Одеської ОВА Олег Кіпер.
В області також зафіксовано перебої з електропостачанням.
На ранок енергетикам вдалося перезаживити пошкоджену інфраструктуру з різних джерел там, де це технічно можливо, — зазначив Кіпер. — Наразі 11,3 тис. клієнтів вже зі світлом. Тимчасово без світла залишаються 46,6 тис. споживачів. Тривають ремонтні роботи.
Також про перебої зі світлом на Одещині повідомляє прес-служба ДТЕК.
Працюємо, щоб якнайшвидше відновити електропостачання ще для 46,6 тис. родин, — зазначили у компанії.
В області також без електропостачання після нещодавньої негоди залишаються домівки ще 2,9 тис. родин.
Ми докладаємо максимум зусиль, щоб усунути наслідки негоди і повернути електрику в кожну оселю. Однак деякі енергетичні обʼєкти підтоплені, тому ми працюємо пліч-о-пліч з рятувальниками, щоб відкачати воду та ввести в роботу обладнання, — додали у ДТЕК.