Наслідки російської атаки на Одещині, фото: ДСНС

Рашисти в ніч на 2 жовтня здійснили чергову атаку на цивільну інфраструктуру Одещини. Зазнав пошкоджень об'єкт транспортної інфраструктури, також пошкоджено дах та скління приватного будинку. Загалом постраждали двоє людей.

Про це у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Одеської ОВА Олег Кіпер.

В області також зафіксовано перебої з електропостачанням.

На ранок енергетикам вдалося перезаживити пошкоджену інфраструктуру з різних джерел там, де це технічно можливо, — зазначив Кіпер. — Наразі 11,3 тис. клієнтів вже зі світлом. Тимчасово без світла залишаються 46,6 тис. споживачів. Тривають ремонтні роботи.

Також про перебої зі світлом на Одещині повідомляє прес-служба ДТЕК.

Працюємо, щоб якнайшвидше відновити електропостачання ще для 46,6 тис. родин, — зазначили у компанії.

В області також без електропостачання після нещодавньої негоди залишаються домівки ще 2,9 тис. родин.