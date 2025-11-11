Новости
Рашисты массированно атаковали энергоинфраструктуру Одесщины

14,5 тыс. семей остаются без электричества после массированного обстрела Одесщины — ДТЭК

11 ноя 2025, 10:47
На Одещині близько 14 тис. 500 родин залишають без електрики після нічного російського обстрілу.

Про це сьогодні, 11 листопада, вранці повідомила прес-служба ДТЕК.

Після дозволу від військових та рятувальників зможемо оглянути обладнання та оцінити масштаби пошкоджень, — вказано в повідомленні.

Зазначається, що енергетикам вже вдалося перезаживити обʼєкти критичної інфраструктури та частину будинків через резервні схеми і повернути світло для 1,6 тис. родин.

Нагадаємо, в ніч на сьогодні рашисти атакували ударними безпілотниками енергетичну та транспортну інфраструктуру на півдні Одещини.

