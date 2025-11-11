Читайте также
Ракурсhttps://racurs.ua/
Рашисты массированно атаковали энергоинфраструктуру Одесщины
14,5 тыс. семей остаются без электричества после массированного обстрела Одесщины — ДТЭКhttps://racurs.ua/n210213-14-5-tys-semey-ostautsya-bez-elektrichestva-posle-massirovannogo-obstrela-odesschiny-dtek.htmlРакурс
На Одещині близько 14 тис. 500 родин залишають без електрики після нічного російського обстрілу.
Про це сьогодні, 11 листопада, вранці повідомила прес-служба ДТЕК.
Після дозволу від військових та рятувальників зможемо оглянути обладнання та оцінити масштаби пошкоджень, — вказано в повідомленні.
Зазначається, що енергетикам вже вдалося перезаживити обʼєкти критичної інфраструктури та частину будинків через резервні схеми і повернути світло для 1,6 тис. родин.
Нагадаємо, в ніч на сьогодні рашисти атакували ударними безпілотниками енергетичну та транспортну інфраструктуру на півдні Одещини.