Рашисти масовано атакували енергоінфраструктуру Одещини, фото:

14,5 тис. родин залишаються без електрики після масованого обстрілу Одещини — ДТЕК

11 лис 2025, 10:47
999

На Одещині близько 14 тис. 500 родин залишають без електрики після нічного російського обстрілу.

Про це сьогодні, 11 листопада, вранці повідомила прес-служба ДТЕК.

Після дозволу від військових та рятувальників зможемо оглянути обладнання та оцінити масштаби пошкоджень, — вказано в повідомленні.

Зазначається, що енергетикам вже вдалося перезаживити обʼєкти критичної інфраструктури та частину будинків через резервні схеми і повернути світло для 1,6 тис. родин.

Нагадаємо, в ніч на сьогодні рашисти атакували ударними безпілотниками енергетичну та транспортну інфраструктуру на півдні Одещини.

