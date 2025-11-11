Новини
Ракурс
Наслідки атаки російських дронів на Одещині 11 листопада, фото: Одеська ОВА

Дрони атакували енергоінфраструктуру на півдні Одещини (ФОТО)

11 лис 2025, 09:47
Рашисти здійснили масовану нічну атаку ударними безпілотниками по Одещині.

Про це сьогодні, 11 листопада, вранці у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Одеської ОВА Олег Кіпер.

Попри активну роботу сил ППО, є пошкодження об'єктів цивільної енергетичної та транспортної інфраструктури, — зазначив він.

Зокрема, російська атака призвела до таких наслідків:

  • на кількох енергетичних об'єктах спалахнули пожежі, які оперативно ліквідовані рятувальниками;
  • пошкоджено депо «Укрзалізниці» та адміністративні будівлі;
  • одна людина отримала осколкові поранення. Медики надали їй необхідну допомогу.

Критична інфраструктура регіону працює на генераторах, відкрито пункти незламності. Правоохоронні органи документують чергові воєнні злочини росії проти мирного населення Одещини, — додав очільник ОВА

Наслідки атаки російських дронів на Одещині 11 листопада, фото: Одеська ОВА

Джерело: Ракурс


