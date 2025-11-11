Ракурсhttps://racurs.ua/
Наслідки атаки російських дронів на Одещині 11 листопада, фото: Одеська ОВА
Дрони атакували енергоінфраструктуру на півдні Одещини (ФОТО)
Рашисти здійснили масовану нічну атаку ударними безпілотниками по Одещині.
Про це сьогодні, 11 листопада, вранці у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Одеської ОВА Олег Кіпер.
Попри активну роботу сил ППО, є пошкодження об'єктів цивільної енергетичної та транспортної інфраструктури, — зазначив він.
Зокрема, російська атака призвела до таких наслідків:
- на кількох енергетичних об'єктах спалахнули пожежі, які оперативно ліквідовані рятувальниками;
- пошкоджено депо «Укрзалізниці» та адміністративні будівлі;
- одна людина отримала осколкові поранення. Медики надали їй необхідну допомогу.
Критична інфраструктура регіону працює на генераторах, відкрито пункти незламності. Правоохоронні органи документують чергові воєнні злочини росії проти мирного населення Одещини, — додав очільник ОВА